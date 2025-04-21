Спорт

Фехтовальщики ДЮЦ и «Динамо» поровну поделили награды Первенства Волгоградской области

Спорт 21.04.2025 17:53
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21.04.2025 17:53


В Волгограде накануне, 20 апреля, в ДФК «Динамо» прошло Первенство Волгоградской области по фехтованию среди юниоров и юниорок возрастной категории до 21 года и среди юношей и девушек до 18 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ВООО «Динамо», среди обладателей наград различного достоинства оказались воспитанники и воспитанницы «Динамо» и Детско-юношеского центра (ДЮЦ).

Призовые места по итогам крупных региональных соревнований распределились следующим образом: 

Юниорки до 21 года.

1 место — Грошикова Софья («Динамо»);

2 место — Горина Мария («Динамо»);

3 место — Комарова Арина («Динамо»);

3 место — Молоканова Софья («Динамо»).

Юниоры до 21 года. Здесь Иван Босый из «Динамо» стал чемпионом, но остальной пьедестал почета заняли спортсмены из ДЮЦ. 


1 место — Босый Иван («Динамо»);

2 место — Поляков Андрей (ДЮЦ);

3 место — Савченко Александр (ДЮЦ);

3 место — Ермилов Андрей (ДЮЦ).

Аналогичная ситуация и среди участников в юношеском Первенстве до 18 лет.

1 место — Берлин Никита («Динамо»);

2 место — Вошкин Матвей (ДЮЦ);

3 место — Фролов Илья (ДЮЦ);

3 место — Савин Виктор (ДЮЦ).

У юниорок до 18 лет медальные позиции поровну поделили динамовки и фехтовальщицы из ДЮЦ.

1 место — Косицына София («Динамо»);

2 место — Самарева Полина (ДЮЦ);

3 место — Логинова Ксения («Динамо»);

3 место — Иванова Вероника (ДЮЦ).

Отметим, призеры регионального Первенства и обладатели весомых достижений по окончании турнира были награждены кубками, медалями и грамотами.

Напомним, в марте в Волгограде состоялось Первенство Волгоградской области «Юный динамовец» по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, где так же отличились талантливые и перспективные спортсмены и спортсменки из «Динамо» и ДЮЦ.

Фото читатели ИА «Высота 102»

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