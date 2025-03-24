



В Волгограде накануне, 23 марта, состоялось Первенство Волгоградской области «Юный динамовец» по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», все три призовых места по итогам состязаний среди юношей взяли воспитанники тренеров Светланы Машковой и Ирины Катиной из Детско-юношеского центра (ДЮЦ).

Соревнования, которые проходили на площадке спорткомплекса «Динамо», были посвящены 80-летию Великой Победы. В Первенстве принимали участие 50 юных волгоградских фехтовальщиков.

Итоговые места распределились следующим образом:

Юноши:

1 место – Поляков Андрей (ДЮЦ);

2 место – Москалев Михаил (ДЮЦ);

3 место – Земцов Ярослав (ДЮЦ).

Также по итогам состязаний награды за третье место удостоен Илья Искендеров – воспитанник спортсекции «Динамо».

Среди девушек сильнейшими оказались юные динамовки. Однако воспитанницы ДЮЦ составили достойную конкуренцию соперницам.

Девушки:

1 место – Логинова Ксения («Динамо»);

2 место – Косицына София («Динамо»);

3 место – Быкова Мария («Динамо») разделила место с Ивановой Вероникой (ДЮЦ).





Награждение ребят состоялось при участии члена Совета ветеранов ВООО «Динамо» Геннадия Марковича Слесарева.