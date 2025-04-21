Волгоград накрыла березовая пыльца

В Волгоградской области зацвела береза, на пыльцу которой у многих наблюдается аллергия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода», в настоящее время на территории Волгограда, а также большинства районов области, отмечается высокая активность пыления березы, что небезопасно для аллергиков.





Однако уже завтра, 22 апреля, ситуация поменяется. Самым безопасным днем для аллергиков будет среда - в этот день концентрация пыльцы в воздухе минимальной. С четверга и до следующей недели она будет умеренной.

Другие аллергенные растения опасности в ближайшие 10 дней не представляют.