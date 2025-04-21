Экология

Волгоград накрыла березовая пыльца

Экология 21.04.2025 16:57
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21.04.2025 16:57


В Волгоградской области зацвела береза, на пыльцу которой у многих наблюдается аллергия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода», в настоящее время на территории Волгограда, а также большинства районов области, отмечается высокая активность пыления березы, что небезопасно для аллергиков.


Однако уже завтра, 22 апреля, ситуация поменяется. Самым безопасным днем для аллергиков будет среда - в этот день концентрация пыльцы в воздухе минимальной. С четверга и до следующей недели она будет умеренной.  

Другие аллергенные растения опасности в ближайшие 10 дней не представляют.   

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