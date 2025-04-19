Федеральные новости

Президент России объявил пасхальное перемирие

Федеральные новости 19.04.2025 17:20
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19.04.2025 17:20


В ходе встречи в Кремле Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минобороны РФ
- Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий, - заявил глава государства.

Фото kremlin.ru (архив)

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