Экология

Волгоградские экологи спасают реликтовый вид выхухолей

Экология 17.04.2025 06:37
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17.04.2025 06:37


На территории природных парков Волгоградской области, где еще можно встретить русскую выхухоль, начались мероприятия по спасению этого реликтового вида, сообщили V102.RU в облкомприроды.

- Среда обитания зверьков — изолированные пойменные водоемы, и браконьерские сети нередко становятся причиной гибели животных, - пояснили в профильном комитете. - В рамках акции на территории природных парков «Донской», «Нижнехоперский» и «Усть-Медведицкий» очистят 12 водоемов — известных мест обитания русской выхухоли — от рыболовных сетей и мусора.

Работы уже начались на озерах Колдаир и Пятидесятное Иловлинского района. В них принимают участие сотрудники природных парков, инспекторы рыбоохраны и волонтеры.

Выхухоль занесена в Красную книгу России. Это древний вид обитает в Волгоградской области и ведет полуводный образ жизни. В доисторические времена это млекопитающее встречалось в Европе вплоть до Британских островов. Современный ареал выхухолей имеет разорванный характер и в основном ограничен бассейнами Волги, Дона и Урала.

Фото: администрации Волгоградской области

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