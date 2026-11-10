



Центр управления регионом Волгоградской области сегодня, 10 ноября, отмечает шесть лет со дня начала работы. Как сообщает ИА «Высота 102», работая в круглосуточном режиме семь дней в неделю без праздников и выходных, сотрудники волгоградского ЦУР обработали за эти годы более 350 тысяч сообщений жителей региона.

Каждый день работа ЦУР Волгоградской области совершенствуется – на сегодня среднее время ответа на обращения волгоградцев сократилось до трёх рабочих часов. Еще шесть лет назад нормой считалось 36 часов для ответа на обращение.

Согласно статистическим данным Центра, жители Волгоградского региона чаще всего спрашивают о мерах поддержки, сообщают о несанкционированных свалках и других повседневных проблемах. Анализ сообщений позволяет выявлять повторяющиеся запросы и готовить предложения для органов власти, тогда как само решение проблем остаётся задачей профильных ведомств.

Важным каналом взаимодействия с волгоградцами, который успешно развивают именно специалисты Центр управления регионом, стали госпаблики – официальные страницы органов власти и подведомственных учреждений. Сейчас их в Волгоградской области насчитывается более 5 тысяч, а совокупная аудитория к началу ноября 2026 года приблизилась к четырём миллионам подписчиков. Свои сообщества при помощи ЦУРа ведут муниципалитеты, школы, детские сады, медицинские, культурные и спортивные учреждения.

– Сегодня госпаблики – это не просто площадки для публикации новостей. Они стали эффективным инструментом обратной связи, который позволяет жителям получать официальные комментарии и компетентные ответы на свои вопросы в максимально короткие сроки, – отметил руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

Центр также проводит обучение представителей региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций – среди участников представители Росгвардии, сотрудники судов, Банка России и Ассоциации ветеранов СВО. С начала 2026 года прошло почти 60 образовательных мероприятий, которые посетили около трёх тысяч человек.

Ещё одно направление – социологические исследования: за последние три года специалисты блока социологии провели 88 исследований с участием более 21 тысячи жителей Волгоградской области. Темы касались репродуктивного поведения, общения в интернете, цифровой грамотности и информационной безопасности детей.

Особая ответственность – на сотрудниках аналитического отдела ЦУР, которые круглосуточно отслеживают информационное поле и проверяют достоверность сведений. С начала 2026 года специалисты зафиксировали 26 фейков, о которых незамедлительно предупреждаются жители региона, в том числе и благодаря взаимодействию Центра со СМИ.

Коллектив ИА «Высота 102» поздравляет руководителей ЦУР Волгоградской области и всех сотрудников с важной датой. Ваша работа помогает оперативно решать проблемы жителей региона и выстраивать доверительный диалог между обществом и властью. Процветания и новых проектов!