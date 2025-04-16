Федеральные новости

Участникам СВО помогут открыть свой бизнес

Федеральные новости 16.04.2025 21:21
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16.04.2025 21:21


Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал подготовить инструменты поддержки для участников СВО. Об этом он заявил на форуме «Бизнес России: новые векторы и новые смыслы», передает V102.RU.

Еще одна задача будет - это, конечно, помочь участникам СВО, которые будут возвращаться - чтобы они могли по-новому открыть для себя возможности и желание вернуться к мирной жизни, к новым задачам. Мы должны дать им возможности для вовлечения в бизнес, дать возможность максимально стартануть. Нужно будет сопровождать, обучать. Но я призываю уже сейчас к этому готовиться - настраивать инструменты, собирать кейсы. Для министерства это точно один из важнейших сейчас, —  заявил министр. 

Также он напомнил, что для предпринимателей малого и среднего бизнеса сохранены программы льготного кредитования, и портфель обслуживания составляет порядка 700 млрд рублей. На инвестиционные цели будут представлены новые кредиты в ежегодном объеме 100 млрд рублей.

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