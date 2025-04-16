Бум индивидуального жилищного строительства отмечен в Волгоградской области

общей площадью 385,2 тыс. кв. метров. Это на 52,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата.

В Волгоградской области в январе-марте 2025 года ввели в эксплуатацию жилые дома