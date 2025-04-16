Бум индивидуального жилищного строительства отмечен в Волгоградской области

Расследования 16.04.2025 08:23
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16.04.2025 08:23
В Волгоградской области в январе-марте 2025 года ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 385,2 тыс. кв. метров. Это на 52,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата.
При этом на долю коттеджей и частных домов приходится 81,5% от общего объема жилья. Население региона в этом году построили жилые строения общей площадью 313,7 тыс. кв. метров.В то же время застройщики возвели МКД общей площадью 71,4 тыс. кв. метров.
Значительная часть введенного в действие жилья – 39,5% – приходится на Волгоград, где построено 152,1 тыс. кв. метров. Объем введенного жилья в областном центре в 1 квартале 2025 года на 44,8% превысил уровень аналогичного периода 2024 года. Среди лидеров по сданному жилью – Дзержинский район (52,3 тысячи кв.м.), Советский – 38,6 тысячи и Тракторозаводский – 13,7 кв.м.
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