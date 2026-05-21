К Волгоградской области подступает летняя жара





Сегодня, 21 мая, волгоградцев ждет поистине жаркий день. Несмотря на прогнозируемые синоптиками дожди с сильным ветром, температура воздуха поднимется до +33 градусов.

В Волгограде один из самых теплых дней весны пройдет без осадков. Столбики термометров, сообщают метеорологи волгоградского ЦГМС, дотянутся до +31 градуса. А вот в Волгоградской области, где и ожидают кратковременные дожди с грозами и крышесносным ветром до 15-20 м/с, воздух прогреется от +28 до +33 градусов.

В последний рабочий день недели погода не станет бежать впереди паровоза и «отрегулирует» температуру в городе до более комфортных +29 градусов. А вот в области температура воздуха вновь преодолеет 30-градусный рубеж.

