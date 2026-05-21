



В волгоградских храмах отмечают праздник Вознесения Господня. О его смысле, а также связанных с ним традициях расскажем в материале ИА «Высота 102».

Вознесение Господне – праздник с «плавающей» датой. День, когда церковь вспоминает одно из ключевых событий Евангельской истории, напрямую зависит от даты празднования Пасхи.

- После событий Воскресения Иисус Христос несколько раз являлся апостолам и проповедовал Царствие Божие. Это было не видение, это был живой учитель, из плоти и крови, свидетельство того, что Спаситель действительно воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. Явления Христа ученикам были своего рода подготовкой ко дню Пятидесятницы — когда Дух Святой сошел на них, чтобы они могли проповедовать Воскресшего Христа всему миру, - рассказывают в волгоградской епархии. - Но это произойдет позже — через несколько дней после Вознесения, а пока Господь зовет апостолов в пригород Иерусалима — Вифанию. Там, на горе Елеон, они в последний раз видят Христа во плоти. Подняв руки, Он благословляет учеников и возносится на небо.

На Руси Вознесение Господне, который за столетия вобрал в себя немало аграрных традиций, называли Вознесеньевым днем. Люди верили, что появлявшаяся в этот день роса символизировала слезы Иисуса Христа, а, значит, обладала целебной силой. Важному для христиан празднику, считали жители, радовалась вся природа, и даже птицы в этот день пели особенно громко, прославляя последний день земной жизни Христа.

В домах на Вознесение собирали гостей – пышных торжеств, подобных тем, что устраиваются на Пасху, не проводили, однако радовались всем пришедшим, усаживая их за стол. После богослужений хозяйки пекли хлеб «лесенку» - жгутами из теста, символизирующими ступени, мастерицы украшали выпечку. Угощать было принято и блинами, пирогами с зеленым луком, а также с молодой капустой и зеленью и преснушками – лепешками с творожной начинкой.

