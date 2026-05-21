



Медицинскую организацию в Волгограде оштрафовали за передачу пациенту пробы биологического материала крови, названной специалистами опасным грузом.

- При выяснении причин возникновения бруцеллеза стало известно, что в ООО «ИНВИТРО-Юг по улице Невская, 11А, доверили передачу для транспортировки пробы биологического материала крови самому пациенту. Тем самым медицинская организация нарушила требования безопасной перевозки и прибытия опасного груза к месту назначения, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На представителей компании возбудили дело об административном правонарушении. Центральный районный суд встал на сторону санитарных врачей.

Фото Павла Мирошкина