Семьям из Волгоградской области начислят новую выплату





Новую выплату, называемую также налоговым кэшбеком, получат жители Волгоградской области. При соблюдении нескольких условий ее начислят семьям, воспитывающим двоих и более детей.

- Это не привычные налоговые вычеты по НДФЛ, которые оформляются через декларацию и налоговый орган. Здесь действует иной алгоритм и другой орган, принимающий решение, и это принципиально меняет действия заявителя. Если в классической модели налогоплательщик «возвращает свое», то в этом случае он доказывает право на социальную выплату через соответствие установленным критериям, - цитирует Газета. RU адвоката Екатерину Худову.

Прием заявлений на новую семейную выплату начнется в Волгоградской области с 1 июня. Она положена родителям, усыновителям, опекунам или попечителям, которые в прошлом году были официально трудоустроены, платили налог на доходы физических лиц и не имеют долгов по алиментам. При этом подавать заявления оба родителя могут отдельно.

Для получения дополнительных средств семьи, уточняют в СФР, должны пройти и по количеству доходов.

- Среднедушевой доход семьи, которые воспитывают двоих и более детей до 18 лет ( или до 23 лет при очном обучении) в прошлом году не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в Волгоградской области, - подчеркивают в отделении Соцфонда. – И родители, и дети при этом должны быть гражданами России.

Заявления на семейную выплату примут в МФЦ, в отделении Социального фонда или через портал «Госуслуги» до 1 октября 2026-го.

- Основные документы специалисты запросят самостоятельно, но в некоторых случаях горожанам предстоит подать справки лично. Выплата начисляется один раз в год, и право на нее предстоит подтверждать ежегодно. По окончанию года НДФЛ пересчитывается в размере 6%. Разница возвращается плательщикам.

