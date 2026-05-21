Минобороны: над территорией страны уничтожили 121 украинский дрон





Минувшей ночью над девятью регионами России уничтожили 121 украинский БПЛА. Волгоградскую область, где режим беспилотной опасности действовал более пяти часов, очередная террористическая атака обошла стороной.

Дроны ВСУ уничтожили сегодня в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях. Реальной угроза ночного налета оказалась также в Самарской и Саратовской областях, в Республиках Калмыкия и Крым.

В Волгоградской области о возможной атаке дронов предупредили сегодня после полуночи. О миновавшей опасности жителям региона сообщили в 5:47.

