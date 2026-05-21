В Волгограде стремительно дешевеют свежие огурцы и помидоры





В Волгоградской области продолжают дешеветь свежие овощи, еще недавно стоившие как добротный кусок мяса.

За неделю с 13 по 18 мая огурцы потеряли 10,3% от прежней цены и стали стоить в районе 105 рублей. Помидоры, еще не набравшие летней сладости, но все же переставшие быть тугим «пластиком», подешевели на 9,9%. В магазинах овощ, ставший всесезонным товаром, продают в среднем за 184 рубля.

Основные ингредиенты для свежего салата убавили в цене и неделей ранее. Тогда стоимость огурцов снизилась на 17,4%, а помидоров – на 15,4%.

Напомним, что зимой и в начале весны тепличные овощи не раз шокировали волгоградцев стремящимися ввысь расценками. Сами производители подобную прибавку объясняли в том числе возросшими расходами на освещение помещений и трудностями с доставкой продуктов.

