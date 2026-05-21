Штрафы за сумбурную парковку СИМ введут в Волгограде





Накануне, 20 мая, на заседании профильного комитета Волгоградской облдумы были рассмотрены изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности, касающиеся регулирования сферы проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Предлагается скорректировать законодательство и ввести штрафы за создание помех в движении пешеходов.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, разработчиком законопроекта стала прокуратура Волгоградской области. Поводом стал рост популярности электросамокатов, что привело к проблемам на тротуарах и улицах. Так, хаотично оставленные самокаты перекрывают тротуары, газоны, подходы к остановкам и магазинам, создавая неудобства для пешеходов, маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Только за 2025 год специализированное учреждение выявило и переместило на штрафстоянку более 1,2 тысячи СИМ, оставленных вне разрешенных мест.

Документом предлагается ввести штрафы для компаний проката за размещение средств индивидуальной мобильности в неположенных местах, а также за нарушение требований к оборудованию парковочных мест (отсутствие твердого покрытия, превышение допустимого количества самокатов, размещение с опорой на элементы благоустройства). Рассмотрение таких дел будет возложено на территориальные административные комиссии.

В частности, законопроект предусматривает наказание за брошенные на тротуарах, остановках, дорогах, газонах СИМ, а также за игнорирование компаниями, предоставляющими их в аренду, требований к стоянкам. В частности, в таких местах должно быть твердое асфальтовое покрытие, разметка. Электросамокаты нельзя будет прислонять к зданиям, деревьям, светофорам и дорожным знакам.

За брошенные в неположенном месте электросамокат или необорудованную стоянку СИМ предусмотрены штрафы в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом штрафы не будут распространяться на рядовых пользователей.

К слову, подобные строгие нормы КоАП уже действуют в других регионах России – в Саратовской, Тверской, Пензенской, Амурской областях. Например, в Пензенской области за первичное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а за повторное – уже до 500 тысяч.



