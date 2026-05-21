«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной
Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал. – В обращении выпускницы признались,...
 Родителям раненых бойцов СВО разрешат выйти в отпуск
Совет Федерации одобрил закон об отпуске раненых бойцов СВО и их родственников. Решение было принято на пленарном заседании 20 мая.  Закон позволяет одному из родителей или детей военнослужащего, имеющего...
«Динамо‑Синара» берёт реванш в Краснодаре

Спорт 21.05.2026 09:09
0
21.05.2026 09:09


Во Дворце спорта «Олимп» в Краснодаре прошёл второй матч серии плей‑офф Суперлиги за 5‑е место между местными гандболистками из «Кубани» и волгоградской командой «Динамо‑Синара». Гости одержали уверенную победу со счётом 28:24, сравняв счёт в серии – 1:1.

Стартовые минуты матча остались за «Кубанью»: краснодарки активно атаковали и сумели создать небольшой задел. Уже к 9‑й минуте хозяйки вели со счётом 4:1 – быстрые переходы в атаку и слаженные действия в нападении позволили им захватить инициативу.

Однако «Динамо‑Синара» быстро адаптировалось к игре соперниц. Гости перестроили оборону, стали жёстче действовать в отборе и постепенно сократили отставание. К финальной трети первого тайма волгоградские гандболистки сравняли счёт, а затем перехватили инициативу. Грамотно используя ошибки «Кубани» в защите и эффективно разыгрывая комбинации, «Динамо» к перерыву вышло вперёд – 12:10.

Второй тайм стал настоящим испытанием для обеих команд. «Кубань» пыталась отыграться, но гости грамотно выстраивали оборону и хладнокровно реализовывали свои возможности. В ключевые моменты матча волгоградские спортсменки демонстрировали выдержку и тактическую грамотность, что и предопределило итоговый успех.

Лучшим снайпером встречи стала Алина Загороднева из «Динамо‑Синары». Она реализовала 9 из 12 своих бросков, став главной ударной силой гостей. Её точные попадания в решающие минуты матча не раз срывали попытки «Кубани» сократить отставание.

Вновь прекрасно сыграли вратари обеих команд: Юлия Пойлова и Мария Дувакина. Прятно отметить стабильную игру молодёжи волгоградской команды, девушки сыграли без ошибок, что склонило чашу весов в пользу бело-голубых.

«Кубань» (Краснодар) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 24:28 (10:12).

20 мая. Краснодар. Матч за 5 место. «ДС Олимп». 200 зрителей.

Судьи: Даниил Бакарин, Илья Бакарин (оба – Москва).

«Кубань»: Пойлова – Савинова (4), Овчинникова (3), Гакаме, Коняева (3), Герасимова (2), Казиханова (1) – Скнарь, Серадская, Голуб (4), Репина, Жилинскайте (5), Игнатенко, Промысленко, Дорошенко (2), Куцевалова.

«Динамо-Синара»: Дувакина – Гафонова, Сисенова (2), Минченко (4), Кириллова, Дворцевая (3), Чуракова (2) – Баскакова, Черненко, Кириченко (4), Алексеева (1), Загороднева (9), Белолипецкая, Прокофьева, Федорова, Климова (3), Лебедева.

Количество удалений: 3 – 3.

7-метровые/голы: 5/3 – 7/5.

Потери: 10 – 10.

Победа «Динамо‑Синары» вернула интригу в серию за 5‑е место. Теперь команды отправляются в Волгоград, где 29 мая на «Динамо Арене» состоится решающий третий матч. Именно он определит, кто займёт пятое место в Суперлиге нынешнего сезона.

Болельщики обеих команд уже с нетерпением ждут продолжения противостояния – гандбол в России по‑прежнему остаётся зрелищным и непредсказуемым видом спорта, где каждая игра может принести сюрпризы.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо-Синара»

