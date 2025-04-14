



Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух первых матчах полуфинальной серии мужской Суперлиги в Астрахани обыграли местное «Динамо-СШОР» в серии пенальти - 13:11, а затем уступили в той же серии пенальти со счетом 12:13, сообщает V102.RU.

Напомним, красно-белые на прошлой стадии плей-офф чемпионата России уверенно прошли подмосковный «Штурм-2002», выиграв два матча - в гостях и дома. А «Динамо» вышло сразу в полуфинал благодаря занятому второму месту в регулярном сезоне. При этом в нынешнем сезоне спартаковцы ранее ни разу не победили динамовцев во всех шести проведенных поединках. Но в плей-офф шансы на успех у соперников равные, что и подтвердил старт серии в астраханском бассейне.

Счет в первом матче открыли гости - точным броском отметился Роман Усов. Затем хозяева сравняли и вышли вперед. По итогам двух четвертей динамовцы лидировали уже с отрывом «плюс два» - 4:2. В третьей восьмиминутке астраханский ватерполист Александр Деревенский с пенальти увеличил отрыв. Однако последующий дубль Степана Андрюкова и заброшенный мяч Михаила Иванкова позволили сделать паритет - 5:5. К окончанию периода красно-белые после результативного попадания в исполнении Иванкова оформили уже минимальное преимущество - 7:6.

Заключительная четверть оказалась результативной, а астраханцам удалось уйти от поражения по итогам основного времени - 9:9. В серии пенальти волгоградские спортсмены оказались более меткими. Кроме того, голкипер «Спартака» Петр Федотов отразил один бросок соперника, в результате чего действующие вице-чемпионы России добыли победу в первом поединке полуфинала - 13:11.

Во втором матче начало противостояния осталось за динамовским коллективом - первый период завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев. Но уже в следующей восьмиминутке подопечные Владимира Карабутова после точных бросков Тимура Шайхутдинова, Михаила Рудая, Константина Шейкина и Владимира Нежинского догнали и перегнали оппонентов. Однако астраханцы вернули себе преимущество к середине матча - 8:7. В последней четверти спартаковцы снова оказались в роли догоняющих, но и на этот раз погоня им удалась - в концовке Роман Усов и Сергей Буланаев поразили ворота и свели встречу в основное время вничью - 10:10. К сожалению, во второй игре серия пенальти осталась уже за географическими соседями - 13:12.

Таким образом, теперь полуфинальный раунд чемпионата России до трех побед переезжает в Волгоград, где в бассейне на Семи ветрах 18 и 19 апреля пройдут два матча, в которых волгоградцы имеют хорошие шансы выйти в финал Суперлиги в случае двух выигрышных исходов.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев