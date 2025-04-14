Под Волгоградом два бутлегера продали контрафакта почти на 3,5 млн рублей





В Городищенском районе Волгоградской области осуждены двое местных жителей, которые организовали незаконный оборот немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, обоим назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч рублей каждому.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2023 года мужчины подыскали поставщика для последующего сбыта и закупились контрафактным немаркированным алкоголем и спиртосодержащей продукцией в количестве 27 704 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра и 701 пластиковых баклажек с этиловым спиртом объемом 5 литров.

Указанная продукция после проверок экспертов оказалась не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости.

В результате преступной деятельности фигуранты дела причинили ущерб правооблодателям ООО «НоваБев Брендс», ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», АО «Руст Россия» на общую сумму 3 480 476 рублей.

- Подсудимый Воробьев вину признал в полном объеме, Долунц признал вину частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - добавили в пресс-службе районного суда.