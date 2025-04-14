В Волгограде облсуд оставил в силе 9-летний срок Рагиму Шыхалиеву





Волгоградский областной суд сегодня, 14 апреля, оставил в силе приговор первой инстанции 36-летнему Рагиму Шыхалиеву, признав его виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ, сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Как ранее сообщалось информагентством, автомобильная авария произошла в Дзержинском районе Волгограда 30 сентября 2023 года. Около 02:56 ч. Шыхалиев, Mercedes Benz GLE 63, в поселке Ангарском двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, Шыхалиев, по версии следствия, которую принял суд, совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. В результате молодые люди, находившиеся внутри, погибли на месте происшествия. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.

24 декабря прошлого года Шыхалиев был признан Дзержинским районным судом Волгограда виновным в совершении преступления. В качестве наказания водителю назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Однако, не согласившись с приговором суда первой инстанции, Шыхалиев обжаловал его в апелляционном порядке и просил его оправдать. Адвокаты подсудимого настаивали в суде на проведении дополнительных технических экспертиз. Кроме того, защита подсудимого считала, что следствием был допущен ряд нарушений при назначении экспертиз, а сами выводы экспертов в корне неверны.

Волгоградский областной суд, рассмотрев доводы обеих сторон, оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.