Общество

В Волгограде облсуд отложил рассмотрение дела Рагима Шыхалиева

Общество 07.04.2025 16:37
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07.04.2025 16:37


В Волгоградском областном суде сегодня, 7 апреля, стартовал процесс по уголовному делу в отношении Рагима Шыхалиева, ранее признанного Дзержинским районным судом Волгограда виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогу двух часов коллегия судей приняла решение о переносе заседания на неделю в связи с тем, что защита подсудимого сегодня в процессе заявила ряд новых ходатайств.   

В частности, по данным информагентства, адвокаты Рагима Шыхалиева настаивают в суде на проведении дополнительных технических экспертиз. Кроме того, полагает защита подсудимого, следствием был допущен ряд нарушений при назначении экспертиз, а сами выводы экспертов в корне неверны. 

Так, например, настаивает адвокат Федор Эюбов, экспертом была ошибочно рассчитана скорость движения Mercedes, которым управлял Рагим Шыхалиев. Внедорожник, заявляет защита, двигался со скоростью немногим более 90 километров в час, а не 108 километров в час, как было рассчитано экспертом.


– Во-первых, допущенная арифметическая ошибка является существенной, влияющей на правильность выводов эксперта о скорости автомобиля Mercedes перед столкновением, – заявил в суде адвокат Эюбов. – Во-вторых, ошибочные данные о скорости 108 километров в час использовались при проведении автотехнических экспертиз и следственных экспериментов. Из изложенного следует, что представленные суду результаты дополнительная автотехническая и видеотехническая экспертизы основаны на обстоятельствах, не связанных с фактическими действиями водителя Шыхалиева, поскольку были специально искажены экспертами Клименко, Пивоваровым и самим следователем. Обстоятельства, связанные с дорожной обстановкой перед столкновением автомобилей, и вовсе были скрыты. 

В общей сложности, сообщает ИА «Высота 102»,  защитники Рагима Шыхалиева сегодня, 7 апреля, направили в суд восемь ходатайств. В результате прокуратура попросила суд дать время на принятие решения о назначении новых экспертиз. Решением облсуда процесс продолжится 14 апреля. 


Отметим, что сам Рагим Шыхалиев сегодня принимал участие в заседании посредством видеоконференцсвязи. Осужденный в настоящее время находится в одном из волгоградских СИЗО. 

Напомним, что автомобильная авария произошла в Дзержинском районе Волгограда 30 сентября 2023 года. Около 02:56 Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, в поселке Ангарском двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, Шыхалиев, по версии следствия, которую принял суд, совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. В результате молодые люди погибли на месте происшествия. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.

24 декабря 2024 года Рагим Шыхалиев был признан Дзержинским районным судом Волгограда виновным в совершении преступления. В качестве наказания водителю назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

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