Волгоградский школьник отдал мошенникам родительскую заначку в 1 миллион





Мошенники все чаще стали выбирать в качестве своих жертв несовершеннолетних. На удочку аферистам попался ученик 8-го класса одной из школ Дзержинского района, который перевел им 1 миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, подростку позвонил неизвестный, который призвал его спасти родителей, на которых якобы пытаются оформить кредиты, с помощью которых будто бы ведется финансирование запрещенных в России организаций. Далее все происходило по традиционной схеме – подростка убедили перевести все имеющиеся средства на безопасный счет, после чего деньги пообещали вернуть. Мошенники все чаще стали выбирать в качестве своих жертв несовершеннолетних. На удочку аферистам попался ученик 8-го класса одной из школ Дзержинского района, который перевел им 1 миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, подростку позвонил неизвестный, который призвал его спасти родителей, на которых якобы пытаются оформить кредиты, с помощью которых будто бы ведется финансирование запрещенных в России организаций. Далее все происходило по традиционной схеме – подростка убедили перевести все имеющиеся средства на безопасный счет, после чего деньги пообещали вернуть.

Испуганный подросток сообщил, что в квартире имеются наличные сбережения и продиктовал свой адрес. Мошенники вызвали такси, которое доставило ребенка к банкомату в ближайшем торговом центре.Мальчик несколькими операциями зачислил на свою карту наличные сбережения, а затем перевел на продиктованные счета.Аферисты, запугивая подростка, запретили ему рассказывать о происходящем. Только спустя 3 дня школьник о произошедшем все-таки сообщил своему отцу. 38-летний волгоградец обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.