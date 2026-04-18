



Сегодня на стадионе «Имени В.И. Ленина» в Хабаровске прошёл матч 29‑го тура Первой лиги между «СКА‑Хабаровск» и волгоградским «Ротором». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей – эта победа стала пятой подряд для волгоградской команды.

Волгоградцы вполне уверенно начали матч. Уже на 6‑й минуте нападающий «Ротора» Имран Азнауров открыл счёт. Гол стал результатом быстрой контратаки: Сергей Макаров перехватил пас, отдал в центр на Артёма Симоняна, тот забросил мяч на ход нападающим. Сразу два игрока сине-голубых оказались перед воротами хабаровчан. Имея возможность ударить, Абу-Саид Эльдарушев принял тактически верное решение: он сместился вправо, создавая идеальную позицию для Азнаурова, который точно пробил в угол ворот.





После результативной атаки сине-голубые продолжили атаковать, за десять минут они могли забивать ещё трижды: дважды мог отличиться Эльдарушев и хороший удар нанёс Вячеслав Бардыбахин, где-то не хватило везения. После безголевой десятиминутки гости сбавили обороты, чем воспользовались армейцы.

Хозяева сумели отыграться на 18‑й минуте. Отличился Хакобо Алкалде: после серии навесов в штрафную «Ротора» возникла неразбериха у ворот, Александр Клещенко в борьбе со Степаном Глотовым не дали голкиперу гостей Никите Чагрову добраться до мяча, и Алкалде воспользовался моментом, отправив мяч в пустые ворота.

Однако радость хозяев была недолгой. Всего через 8 минут Имран Азнауров оформил дубль. Симонян точной передачей вывел Абу‑Саида Эльдарушева на фланг. Тот стремительно прошёл по краю, вытянул на себя двоих защитников и отдал пас на Имрана. Нападающий прорвался в штрафную, переложил мяч под удар и точно пробил над правым плечом вратаря Алексея Кузнецова. «Ротор» снова выходит вперёд – 2:1.

Во втором тайме игра потеряла стройность, стала изобиловать единоборствами. Команды старались преуспеть больше в разрушении, нежели в созидании. Поэтому голов зрители не увидели, хотя моменты у волгоградцев были: успешно вошли в игру Илья Родионов и Саид Алиев. Саид едва не завершил одну из атак, Анатолий Макаров пробивал по воротам. Но вратарь хабаровчан не позволил увеличить счёт.

«Ротор» продемонстрировал слаженную игру во всех линиях. После второго гола команда полностью контролировала матч, не оставляя хозяевам ни единого шанса на отыгрыш. Каждый игрок выполнил свою роль – выделять кого‑то отдельно просто нет смысла.

Тренер волгоградцев Дмитрий Парфёнов остался доволен результатом.

– Хотел бы отметить действия своей команды. Прежде всего, игроки выполнили то, что мы просили, – ту установку, которую проговаривали. То, к чему готовились, в принципе, то и происходило на поле. Был промежуток времени, когда мы пропустили мяч: неправильно вышли из обороны, и, соответственно, хозяева чуть‑чуть усилили давление. Во втором тайме было достаточно моментов, где можно было ещё больше забивать. Но мы довольствуемся тремя очками – здесь они непросто даются любой команде. Нам надо восстанавливаться и двигаться дальше.

«СКА-Хабаровск» – «Ротор» (Волгоград) – 1:2 (1:2). 18 апреля. Хабаровск. Стадион: «Имени В.И. Ленина». Количество зрителей: 1347. Количество зрителей в гостевом секторе: 70.

Судьи: Матвей Заика (Ростов-на-Дону), Руслан Шекемов (Нальчик), Дмитрий Лысенко (Благовещенск).

«СКА-Хабаровск»: Кузнецов – Кожемякин, Плиев, Гурбан (Носков, 71), Мастерной (Ильев, 38), Тур (Гребенкин, 78), Анисимов (Вшивков, 71), Янов, Алиев К., Глотов, Алкалде (Гаглоев, 78).

«Ротор»: Чагров – Бардыбахин, Покидышев, Клещенко (Данилкин, 64), Шильников, Макаров С., Трошечкин, Кайнов (Макаров А., 64), Симонян (Давидян, 71), Азнауров (Родионов, 71), Эльдарушев (Алиев С., 83).

Голы: Азнауров, 6 (0:1). Алкалде, 18 (1:1). Азнауров, 26 (1:2).

Предупреждены: Ильев, 47 (неспортивное поведение). – Шильников, 21 (грубая игра). Трошечкин, 90 (срыв перспективной атаки).

«Ротор» набрал 48 очков и отстаёт от третьего места на 4 очка. 22 апреля команда примет на своём поле московскую «Родину». Матч против одного из лидеров турнира станет серьёзным испытанием для волгоградцев, но победа приблизит их к заветной цели – выходу в РПЛ.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»