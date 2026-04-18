



В Урюпинском районе простятся с погибшим в зоне СВО гранатометчиком Романом Толчеевым. Мужчине, который добровольно ушел к линии соприкосновения, было всего 36 лет.

Свой последний бой участник СВО принял в населенном пункте Тихое Харьковской области. Дома у погибшего мужчины остались родители.

- Прощание с Романом Толчеевым пройдет в понедельник, 20 апреля, - сообщили в администрации Урюпинска. – Траурная церемония начнется в 10:30 с отпевания в Покровском храме. Спустя 40 минут близкие и друзья простятся с ним у дома № 75 по улице Красноармейской. Еще через 20 минут процессия переместится к дому в хуторе Петровском ( переулок Октябрьский). Гражданская панихида назначена на 12:00 в Сквере памяти того же населенного пункта.

Добровольца, погибшего в зоне СВО, похоронят на Петровском муниципальном кладбище.

Фото администрации города Урюпинска