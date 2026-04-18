Главное

ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
Федеральные новости
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Общество

Еще почти мальчишка. Со взрослыми глазами: бросившийся на амбразуру сержант стал Героем Советского Союза

Общество 18.04.2026 21:24
0
18.04.2026 21:24


Со старой черно-белой фотографии смотрит простой мальчишка. Со взрослыми и не по годам мудрыми глазами. Времени на юношеские радости, заботы и забавы у него просто не было – его забрала война. В свои 19 лет Николай Сердюков, командир отделения стрелкового полка, закрыл собой дзот, позволив товарищам продвинуться вперед. О его короткой, как миг, жизни и ее главных эпизодах – в материале ИА «Высота 102».

Звание Героя Советского Союза сержанту присвоили 17 апреля 1943 года – через три месяца после его гибели на родной сталинградской земле.

В 1924 году в обычной крестьянской семье из села Гончаровка Царицынского уезда родился сын Николай. Как и другие ребята, он закончил начальную школу и поступил в школу фабрично-заводского обучения. В начале войны ему, молодому слесарю Сталинградского завода «Баррикады», было всего 17.

В 1942 году красноармеец, окончивший школу младших командиров, прибыл на Донской фронт. Вскоре Николай Сердюков доказал, что возраст в военном деле играет не такую уж значительную роль – едва справивший совершеннолетие младший сержант взял в плен минометный расчет и сразу же удостоился правительственной награды.

Каждый километр земли брался с боем

Десятого января 1943-го под Сталинградом начались события, которые навсегда войдут в историю войны.

- Участвуя в операции «Кольцо», войска Донского фронта должны были мощными ударами расчленить вражескую группировку и уничтожить ее по частям, - рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – В метель и мороз, под сильным огнем противника, наши войска все-таки двигались вперед. В ночь на 11-е января сопротивление наконец было сломлено. Хотя давалось это крайне непросто – каждый километр земли брался боем.

Спустя три дня после начала легендарной военной операции советские войска овладели населенными пунктами Старый Рогачик, Дмитриевка, Цыбенко, Ракотино, совхоз № 1 и, преодолев рубеж по реке Червленой, вышли к железной дороге. Именно этот день стал последним в жизни Николая Сердюкова.

Заставить замолчать… Любой ценой

Три немецких дзота не позволяли советским бойцам сделать и шага. Вместе с двумя рядовыми Николай Сердюков пополз в сторону установленных на высотке орудий. Следовавшие впереди бойцы забросали два дзота гранатами, но были убиты. Третья огневая точка продолжала жить… Оставшись один, младший сержант решился на отчаянный шаг. Он бросился на амбразуру, закрыв ее своим телом.

К сожалению, жизнь Николая Сердюкова оборвалась так стремительно. Когда огонь прекратился, сослуживцы погибшего сержанта смогли выполнить поставленную перед ними боевую задачу, - добавляют в музее. – Его похоронили там же, в Старом Рогачике. А 17 апреля погибшего защитника Сталинграда посмертно представили к званию Героя Советского Союза.

Образ молодого бойца, закрывающего собой амбразуру дзота, использован на панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Имя Николая Филипповича записано и на мемориальной плите Мамаева кургана.

В 2018 году, в 75-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, в Октябрьском районе, на родине знаменитого бойца, установили памятник с табличкой: «В этом селе родился и вырос Герой Советского Союза гвардии младший сержант Николай Филиппович Сердюков».

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"/Vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.04.2026 21:48
Общество 18.04.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 21:24
Общество 18.04.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 20:39
Общество 18.04.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 19:14
Общество 18.04.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 18:27
Общество 18.04.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 17:56
Общество 18.04.2026 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 15:50
Общество 18.04.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 15:21
Общество 18.04.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 14:57
Общество 18.04.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 14:35
Общество 18.04.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 13:42
Общество 18.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 13:15
Общество 18.04.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 12:52
Общество 18.04.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 12:05
Общество 18.04.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 11:38
Общество 18.04.2026 11:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
Чудотворную икону с удивительной судьбой привезли в Волгоград из БелоруссииСмотреть фотографии
21:24
Еще почти мальчишка. Со взрослыми глазами: бросившийся на амбразуру сержант стал Героем Советского СоюзаСмотреть фотографии
20:39
С погибшим гранатометчиком Романом Толчеевым простятся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
Завод во Фролово заплатил 172 тысячи рублей за черные выбросыСмотреть фотографии
19:44
«Ротор» продолжает победную серию: победа в гостях над «СКА‑Хабаровском» – 2:1Смотреть фотографии
19:14
«Они не стали нытиками»: волгоградский психолог рассказала о причинах массовых тревожных расстройств у подростковСмотреть фотографии
18:27
«По пути колонна распалась на несколько частей»: около 200 байкеров проехали по Первой продольной ВолгоградаСмотреть фотографии
17:56
Волгоградские коммунальщики вместе с семьями навели лоск на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
17:30
Крупный пожар разгорелся в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
17:01
Драма на последних секундах: «Звезда» вырывает победу у «Динамо‑Синары» – 28:27Смотреть фотографии
16:20
«Ее знают даже в травмпункте»: на севере Волгограда бездомная собака напала на молодого мужчинуСмотреть фотографии
15:50
На витринах магазинов появились первые арбузы. Стоит ли их пробовать?Смотреть фотографии
15:21
«До последнего плела маскировочные сети»: в Волгоградской области простятся с учителем с полувековым стажемСмотреть фотографии
14:57
Волгоградцам раздали частицы освященного хлеба. Что это значит?Смотреть фотографии
14:35
В Волгограде заявили о капитальном обновлении детской больницы № 8Смотреть фотографии
14:11
Вели, но не довели: «Динамо» – «Каустик» – 37:36Смотреть фотографии
13:42
«В нашем доме поселился ремонт»: когда волгоградцы могут шуметь в квартирах? И есть ли у нас «тихий час»Смотреть фотографии
13:15
Дроноводы Южной группировки войск ликвидируют вооружение и живую силу ВСУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
В Волгограде за утро убрали больше двух тысяч кубометров мусораСмотреть фотографии
12:27
Уверенная победа «Ротора»: дубль Азнаурова принёс три очка в ХабаровскеСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградскую область возвращаются с зимовки уникальные птицы «на ходулях». Смотрите, как они красивыСмотреть фотографии
11:38
В волгоградском аэропорту задерживается восемь рейсов из Санкт-Петербурга и МосквыСмотреть фотографии
11:15
В центре Волгограда пожилой мужчина сбил дорожникаСмотреть фотографии
10:50
«Колокола – это всегда радость»: звонарь из Волгограда – об освоении редкой профессии, звоне для патриарха и отношении коллег-мужчинСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
А подпись-то ненастоящая: попытавшегося обмануть банк волгоградца обвинили в мошенничествеСмотреть фотографии
10:05
«Важно не просто знать правила, но и иметь чутье»: сотни волгоградцев проверят знания на «Тотальном диктанте»Смотреть фотографии
09:37
Волгоградцы из дома с вечно текущей крышей достучались до Александра БастрыкинаСмотреть фотографии
09:16
«Явление действительно редкое и красивое»: астрономы поспорили, смогут ли в России рассмотреть «парад планет»Смотреть фотографии
09:00
Действовавший более 10 часов режим беспилотной опасности отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Минобороны: в Волгоградской области уничтожили дроны ВСУСмотреть фотографии
 