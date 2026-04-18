



Со старой черно-белой фотографии смотрит простой мальчишка. Со взрослыми и не по годам мудрыми глазами. Времени на юношеские радости, заботы и забавы у него просто не было – его забрала война. В свои 19 лет Николай Сердюков, командир отделения стрелкового полка, закрыл собой дзот, позволив товарищам продвинуться вперед. О его короткой, как миг, жизни и ее главных эпизодах – в материале ИА «Высота 102».

Звание Героя Советского Союза сержанту присвоили 17 апреля 1943 года – через три месяца после его гибели на родной сталинградской земле.

В 1924 году в обычной крестьянской семье из села Гончаровка Царицынского уезда родился сын Николай. Как и другие ребята, он закончил начальную школу и поступил в школу фабрично-заводского обучения. В начале войны ему, молодому слесарю Сталинградского завода «Баррикады», было всего 17.

В 1942 году красноармеец, окончивший школу младших командиров, прибыл на Донской фронт. Вскоре Николай Сердюков доказал, что возраст в военном деле играет не такую уж значительную роль – едва справивший совершеннолетие младший сержант взял в плен минометный расчет и сразу же удостоился правительственной награды.

Каждый километр земли брался с боем

Десятого января 1943-го под Сталинградом начались события, которые навсегда войдут в историю войны.

- Участвуя в операции «Кольцо», войска Донского фронта должны были мощными ударами расчленить вражескую группировку и уничтожить ее по частям, - рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – В метель и мороз, под сильным огнем противника, наши войска все-таки двигались вперед. В ночь на 11-е января сопротивление наконец было сломлено. Хотя давалось это крайне непросто – каждый километр земли брался боем.

Спустя три дня после начала легендарной военной операции советские войска овладели населенными пунктами Старый Рогачик, Дмитриевка, Цыбенко, Ракотино, совхоз № 1 и, преодолев рубеж по реке Червленой, вышли к железной дороге. Именно этот день стал последним в жизни Николая Сердюкова.

Заставить замолчать… Любой ценой

Три немецких дзота не позволяли советским бойцам сделать и шага. Вместе с двумя рядовыми Николай Сердюков пополз в сторону установленных на высотке орудий. Следовавшие впереди бойцы забросали два дзота гранатами, но были убиты. Третья огневая точка продолжала жить… Оставшись один, младший сержант решился на отчаянный шаг. Он бросился на амбразуру, закрыв ее своим телом.

- К сожалению, жизнь Николая Сердюкова оборвалась так стремительно. Когда огонь прекратился, сослуживцы погибшего сержанта смогли выполнить поставленную перед ними боевую задачу, - добавляют в музее. – Его похоронили там же, в Старом Рогачике. А 17 апреля погибшего защитника Сталинграда посмертно представили к званию Героя Советского Союза.

Образ молодого бойца, закрывающего собой амбразуру дзота, использован на панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Имя Николая Филипповича записано и на мемориальной плите Мамаева кургана.

В 2018 году, в 75-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, в Октябрьском районе, на родине знаменитого бойца, установили памятник с табличкой: «В этом селе родился и вырос Герой Советского Союза гвардии младший сержант Николай Филиппович Сердюков».

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"/Vk.com