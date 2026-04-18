



Чудотворная Тадулинская икона Божией Матери прибыла в Волгоградскую область из Белоруссии. Святыня с необыкновенной судьбой пробудет в регионе до начала июня и за это время побывает в 49 храмах.

- Первое упоминание Тадулинской иконы Божией Матери датируется XVIII веком, когда князь Фаддей Огинский торжественно, при большом скоплении людей, передал святой образ в мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В первое же десятилетие пребывания иконы в монастыре, после молитвы перед святыней, насельники и прихожане начали получать исцеления. Слава о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы начала распространяться далеко за пределы Витебского воеводства. Образ стал особо почитаемым среди местного населения как чудотворный образ Божией Матери «Тадулинская», - рассказывают в Волгоградской епархии.





Почти столетие местные жители и паломники просили у образа исцеления и помощи в других делах. Однако в начале XX века храм, в котором находилась икона Божией Матери, был разрушен. В описи об изъятии церковных ценностей Свято-Успенского монастыря указана лишь позолоченная риза знаменитой иконы.

О судьбе почитаемой верующими Тадулинской иконы не было известно вплоть до 2016 года. Однако десять лет назад в Белоруссии случилось то, что называют не иначе как чудо. В одну из церквей Брестской области пришла женщина… С потерянной почти на век святыней в руках.

- Прихожанка рассказала, что перед началом Великой Отечественной войны к ее матери постучались две монахини с просьбой сохранить икону до лучших времен. И все это время святыня находилась у них дома. Чудесным образом она выжила даже во время пожара, который полностью разрушил их жилище. После смерти матери икона перешла к дочери, и именно она принесла ее в церковь, - передают историю в епархии.

Сегодня, как и в прежние годы, прикоснуться к иконе Божией Матери хотят жители разных городов Белоруссии. С трепетом ее встречают и в России.

В Светлую субботу святыню доставили в Александро-Невский собор Волгограда. До 14 июля ее провезут по 49 храмам региона. Полный маршрут опубликовали на сайте епархии.

Фото Волгоградской епархии и из архива V102.ru