Главное

Актуально

Федеральные новости

Федеральные новости
Спорт

Драма на последних секундах: «Звезда» вырывает победу у «Динамо‑Синары» – 28:27

18.04.2026 17:01
0
18.04.2026 17:01


Свисток. Пенальти. Последний бросок. Секунды тают, трибуны замирают. Татьяна Кириллова берёт мяч, делает шаг, прицеливается… Один шанс – и от него зависит исход всей игры. После ложного маха Татьяны вратарь «Звезды» Серафима Тиханова села на колено, но в последний момент вышла из противохода, смогла выставить руку и отбить мяч, летевший в другой угол.

Так завершился первый матч между «Звездой» и «Динамо‑Синарой», подаривший болельщикам убойный триллер на гандбольной площадке. В Чехове «Звезда» вырвала победу у волгоградской команды со счётом 28:27.


Игра началась с уверенного старта «Динамо‑Синары». В первой трети тайма волгоградки раз за разом выходили вперёд, а хозяйки лишь отыгрывались. Точными бросками отметились Алиса Дворцевая, София Чуракова и Алина Загороднева – гости повели с преимуществом в два мяча.

В ответ подмосковные гандболистки усилили давление, но волжанки уверенно отвечали своими контратаками – особенно выделялась Валентина Минченко. Настоящим оплотом обороны стала вратарь Мария Дувакина: её эффектные сейвы не раз срывали атаки «Звезды».


Однако ближе к перерыву инициатива перешла к хозяйкам площадки. На 25‑й минуте переломный момент: Кристина Бельчикова реализовала пенальти и впервые в матче вывела звенигородок вперёд. Несмотря на то что большую часть тайма подмосковная команда уступала, на перерыв она ушла ведя в счёте – 15:14.

Молниеносные начали вторую половину активнее и вскоре оторвалась на три мяча – не в последнюю очередь благодаря блестящей игре голкипера Юлии Долгих.

На 38‑й минуте матч получил драматичный поворот: после столкновения Алиса Дворцевая («Динамо‑Синара») получила красную карточку за удар в лицо Софии Пензевой. Потеря лидера могла сломить гостей, но волгоградки перестроились. Они выстроили плотную оборону – соперницы шесть минут не могли найти брешь в защитных построениях волжанок. А затем последовал стремительный ответ: Екатерина Скивко, Карина Сисенова и София Чуракова три раза подряд поразили ворота «Звезды», сократив отставание и вернув интригу в игру.


За минуту до конца основного времени Татьяна Кириллова с пенальти восстановила равновесие. Но радость была недолгой: в ответной атаке Ксения Закордонская вновь вывела «Звезду» вперёд.

За 17 секунд до финальной сирены у волгоградок остался последний шанс. К линии семиметрового вышла Татьяна Кириллова – игрок, до этого реализовавшая три пенальти из трёх. Трибуны замерли. Бросок — и мяч летит в ворота… но резервный вратарь «Звезды» Серафима Тиханова отражает удар!


Финальный свисток зафиксировал победу «Звезды» – 28:27. Волгоградки, создавшие множество опасных моментов и проявившие характер, не смогли сравнять счёт и завершить матч в свою пользу.

«Звезда» (Московская область) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 28:27 (15:14). 17 апреля. Чехов, ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова. Суперлига 5-8 места, 1 матч. 300 зрителей.

Судьи: Константин Ершов, Антон Павлюков (оба – Тольятти).

«Звезда»: Долгих - Дьяченко, Миленина, Пензева (2), Егорова (4), Закордонская (3), Вертушкова (3) - Тиханова, Осипова (3), Герасимова (1), Бельчикова (9), Триобчук (1), Пингачева (2), Попова, Суздальцева, Обуховская.

«Динамо-Синара»: Дувакина – Сисенова (3), Чуракова (4), Загороднева (2), Минченко (3), Дворцевая (2), Скивко (6) – Баскакова, Климова, Алексеева, Кириллова (5), Черненко (2), Гафонова, Кириченко, Белолипецкая, Федорова.


Штрафное время: 12 – 6.

7-метровые: 4/4 – 8/5.

Потери: 8 – 4.

Серия продлится до двух побед одной из команд. Следующий матч состоится 26 апреля в Волгограде. Волгоградкам будет крайне важно отыграться на домашней площадке, опираясь на поддержку трибун.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Звезда»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.04.2026 19:44
18.04.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 17:01
18.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 14:11
Спорт 18.04.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2026 12:27
Спорт 18.04.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 13:42
Спорт 17.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 10:34
Спорт 17.04.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2026 07:30
Спорт 17.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 20:09
Спорт 16.04.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 08:24
Спорт 16.04.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 07:24
Спорт 16.04.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 09:06
Спорт 15.04.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 07:56
Спорт 15.04.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 15:01
Спорт 14.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 08:19
Спорт 14.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 07:43
Спорт 14.04.2026 07:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

