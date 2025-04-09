Арестованный волгоградский генерал Попов уйдет на СВО

Волгоградский генерал Иван Попов отправится на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, его адвокат Сергей Буйновский заявил ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения. Поводом стало согласие Минобороны РФ на заключение с Поповым контракта для участия в СВО. Генерал поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие, отметил адвокат. По данным телеграм-канала Mash, Иван Попов может стать командиром отряда штурмовиков.

Напомним, ранее Попов, которому недавно Тамбовский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО, обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть его в строй.

Бывшего командующего 58-ой армией обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что Попов был причастен к махинациям по хищению металла. Однако Попов отвергал все обвинения.

Фото МО (архив)