Федеральные новости

В России хотят обязать рекламодателей предупреждать о вреде энергетиков

Федеральные новости 10.04.2025 20:54
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10.04.2025 20:54


В Госдуме рассмотрят законопроект, который обязывает рекламодателей предупреждать о вреде энергетических напитков. Как сообщает V102.RU, данная инициатива поступила 10 января от группы депутатов во главе с первым зампредом палаты Александром Жуковым и вице-спикером Ириной Яровой.

Согласно исследованиям, энергетические напитки могут вызывать у подростков бессонницу, стресс и депрессию, а у взрослых — дрожь в руках и расстройство желудка. Нельзя их употреблять и беременным, а содержащийся в напитках сахар повышает риск развития диабета второго типа почечной недостаточности и ишемической болезни сердца. 

В связи с этим депутаты предложили обязать рекламодателей предупреждать о вреде их чрезмерного употребления. Такие предупреждения должны будут длиться в рекламах на радио не менее 3 секунд, а на телевидении - не менее пяти и занимать не меньше 7% площади кадра. 

За нарушение данных требований авторы предложили наказывать и рекламодателей, и ее распространителей. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября нынешнего года.

Напомним, уже сейчас в стране действует закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям. Поправки разрешают продавцам требовать паспорт у покупателя, в совершеннолетии которого возникли сомнения. 

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