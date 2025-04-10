



В Госдуме рассмотрят законопроект, который обязывает рекламодателей предупреждать о вреде энергетических напитков. Как сообщает V102.RU, данная инициатива поступила 10 января от группы депутатов во главе с первым зампредом палаты Александром Жуковым и вице-спикером Ириной Яровой.

Согласно исследованиям, энергетические напитки могут вызывать у подростков бессонницу, стресс и депрессию, а у взрослых — дрожь в руках и расстройство желудка. Нельзя их употреблять и беременным, а содержащийся в напитках сахар повышает риск развития диабета второго типа почечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

В связи с этим депутаты предложили обязать рекламодателей предупреждать о вреде их чрезмерного употребления. Такие предупреждения должны будут длиться в рекламах на радио не менее 3 секунд, а на телевидении - не менее пяти и занимать не меньше 7% площади кадра.

За нарушение данных требований авторы предложили наказывать и рекламодателей, и ее распространителей. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 сентября нынешнего года.

Напомним, уже сейчас в стране действует закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям. Поправки разрешают продавцам требовать паспорт у покупателя, в совершеннолетии которого возникли сомнения.