В Волгограде «Бессмертный полк» может пройти в очном формате

Расследования 10.04.2025 14:06
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10.04.2025 14:06
«Бессмертный полк» в 2025 году в городах России пройдет в смешанном формате, включая очные шествия. Об этом было заявлено сегодня на совместной пресс-конференции с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, руководителя исполкома «Бессмертного полка России» Натальи Шадриной, сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка России» Сергея Макарова, исполнительного директора «Волонтеров Победы» Анастасии Рябовой и депутата Госдумы, сопредседателя ОНФ Елены Цунаевой, передает V102.RU.
В частности, такое решение было принятом с учетом текущей обстановки и возможностей региональных отделений «Бессмертного полка». Там, где региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, там и будет проведена акция в очном режиме.
Дополнительные меры безопасности и форматы проведения, такие, как возможные онлайн-мероприятия, будут уточнены ближе к дате проведения. Решение о формате шествия в каждом отдельном городе будет приниматься на основе текущей эпидемиологической ситуации и рекомендаций местных властей.
Напомним, в последние годы из-за соображений безопасности во многих регионах России отказывались от очных шествий, заменяя из онлайн-форматами.
В частности, и в Волгограде в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась в виртуальном режиме.
Фото V102.RU (архив)
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