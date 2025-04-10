Гандбольные сборные России и Беларуси 11 апреля сыграют на «Динамо Арене»





Завтра, 11 апреля, в Волгограде стартует международный гандбольный турнир «Кубок Победы», матчи которого пройдут на «Динамо Арене». У болельщиков остается еще немного времени, чтобы приобрести билеты на эту интересную игру, а также на остальные встречи турнира, сообщает V102.RU.

Напомним, в соревнованиях, посвященных 80-летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне, примут участие главные женские сборные России и Беларуси, а также молодежная сборная России. Центральным поединком «Кубка Победы» станет противостояние российских и белорусских гандболисток. Эта встреча на «Динамо Арене» (по адресу Новороссийская 2) начнется 11 апреля в 19-00 ч. В онлайн-продаже на сайте Kassir.ru на данный матч осталось больше 200 билетов стоимостью в 200 и 400 рублей. Кроме того, можно приобрести билеты на две оставшиеся игры турнира - между первой и молодежной сборными России (начало 12 апреля в 13-00 ч.) и главной командой Беларуси и нашей молодежкой (13 апреля в 14-00 ч.).

Отметим, главная и молодежная сборные России перед стартом в «Кубке Победы» провели УТС в подмосковном Новогорске. Сегодня, 10 апреля, участники турнира прибывают в Волгоград, где на «Динамо Арене» сборные будут готовиться к своим первым матчам. Утром 11 апреля российские и белорусские гандболистки примут участие в памятной акции. Спортсменки высадят аллею сахаристых кленов на Мамаевом кургане в честь предстоящего юбилея победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, главную национальную команду России и молодежку до 19 лет возглавляют известные в прошлом волгоградские гандболистки - Людмила Бодниева и Ольга Акопян.

За основную сборную России на соревнованиях в Волгограде сыграют три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. За молодежную команду выступят две гандболистки из «Динамо-Синары - 2» - 18-летняя Арина Прокофьева и 17-летняя Валентина Минченко, а также бывший игрок «Динамо-Синары», сейчас выступающая за столичный ЦСКА, Варвара Семина.

Вслед за сборными России состав на «Кубок Победы» объявила национальная команда Беларуси.

вратари — Юлия Кунцевич, Валентина Войтулевич (обе — Лада, Россия), Юлия Грацкевич (Ростов-Дон, Россия), Анастасия Макаренко (Гомель);

левая крайняя — Алёна Данилевич (Гомель);

линейные — Ирина Мокат (Вылча, Румыния), Диана Супрунович (Гомель), Вероника Русилко (Городничанка);

правые крайние — Варвара Савкина (Гомель), Татьяна Погребицкая (Эльблонг, Польша);

левые полусредние — Карина Перегуд (БНТУ-БЕЛАЗ), Анастасия Кардаш, Мария Бержанина (обе — БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР);

разыгрывающие — Дарья Авдошко (Звезда, Россия), Дарья Вакулич (Черноморочка, Россия), Карина Бонкарёва (Гомель), Ульяна Ермольчик (БНТУ-БЕЛАЗ-РГУОР);

правые полусредние — Анна Рябченко (Городничанка), Ульяна Петрачкова (Звезда, Россия), Наталия Василевская (Споно, Швейцария).

Все матчи «Кубка Победы» ожидаются интересными и захватывающими. Игры с участием женских национальных сборных России и Беларуси подарят Волгограду настоящий праздник гандбола.