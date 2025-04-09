Происшествия

К колледжу в Волгограде съехались силовики из-за сообщений студентов о стрельбе

Происшествия 09.04.2025 14:06
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09.04.2025 14:06


К волгоградскому технологическому колледжу 9 апреля днем съехались автомобили спецслужб после поступивших тревожных сообщений на телефон 112. Как сообщает ИА «Высота 102», в местных пабликах появилась информация о якобы звуках стрельбы в учебном заведении. 

В колледже корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что в учреждении сегодня прошли учения по реагированию в чрезвычайных обстоятельствах. 

Никакой стрельбы не было, была учебная тревога, – пояснили информагентству в приемной колледжа.

Здесь также рассказали, что ни учащихся, ни персонал не предупреждали о проведении учебного мероприятия. Этого и не требовалось при планировании учебной эвакуации. Однако в колледже признали, что происходящее напугало некоторых учащихся и сотрудников. Здесь также заверили, что в настоящее время занятия продолжаются в обычном режиме. 


Между тем, по сведениям информагентства, шокированные учащиеся сообщили о происходящем в колледже своим родителям, которые  забили тревогу и обратились в экстренные службы. После чего к образовательному учреждению и примчались машины экстренных служб. 

– У нас стрелок в здании. Сидим под партами, – такие сообщения отправляли студенты родителям. Кто-то из них также разослал фото и видео в популярные сообщества в Сети, чем еще больше вызвал панику в обществе. 


Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались со студентами, выходившими с занятий. Молодые люди утверждают, что никакой стрельбы или хлопков они не слышали. 

– Прозвучала пожарная тревога. Кто-то покидал здание, кто-то баррикадировался в кабинетах, – пояснили студенты.  

Учащиеся также предположили, что звуки, похожие на стрельбу, могли доноситься со стройки неподалеку. 

Фото V102.RU

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