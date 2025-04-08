Экс-директора МКУ «ЦБО» в Николаевске подозревают в многомиллионном хищении

В Волгоградской области в хищении около 3 миллионов рублей из бюджета подозревают бывшего директора муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» (МКУ «ЦБО») Николаевского района, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, признаки преступления были вскрыты в ходе надзорной проверки соблюдения требований бюджетного законодательства. Прокуратура направила материалы в следственные органы.

- В настоящее время в отношении бывшего директора МКУ «ЦБО» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения), - сообщила Черединина.

Установлено, что директор МКУ «ЦБО» в период с 2022 по 2024 годы вносила недостоверные сведения в платежные ведомости с целью завышения зарплаты себе и своей дочери, которая занимала должность главного экономиста МКУ «ЦБО».

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, с сентября 2021 года по ноябрь 2024 года муниципальным учреждением руководила Анна Буренина.