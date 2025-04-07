Минюст предложил разрешить службу по контракту людям без гражданства





Министерство юстиции предложило разрешить людям без гражданства служить по контракту в ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту.

Так, министерство предлагает внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, предусмотрев людям без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы. Такие же изменения предлагается ввести и в законы об обороне, о статусе военнослужащих, о государственном пенсионном обеспечении в РФ, о системе государственной службы в РФ.

Подчеркивается, что иностранцам уже предоставлено право службы по контракту. При это они могут проходить ее лишь на неофицерских должностях. Аналогичные правила хотят ввести и в отношении людей без гражданства.