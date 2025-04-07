В Волгограде трамвай №13 сошел с рельсов

Происшествия 07.04.2025 08:22
0
07.04.2025 08:22
В Волгограде утром 7 апреля произошел сбой в движении трамваев №13. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вагоны временно следовали от остановки «Матросова» до «Триумфальной».
В МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что причиной изменения маршрута следования трамвая стал сход вагона с рельсов. На данный момент движение восстановлено.
Фото V102.RU (архив)
Двое госпитализированы: в ГАИ сообщили подробности массовой аварии на трассе Р-22 «Каспий»06.04.2025 14:18
Происшествия 06.04.2025 14:18
Под Волгоградом столкнулись маршрутка и четыре легковых автомобиля06.04.2025 12:59
Происшествия 06.04.2025 12:59
Под Волгоградом спасатели конфисковали гидроцикл у лихача без прав06.04.2025 11:53
Происшествия 06.04.2025 11:53
Под Волгоградом четыре человека госпитализированы после ДТП на поселковой дороге06.04.2025 10:37
Происшествия 06.04.2025 10:37
Даже ливень не помог: в Волгограде десять часов тушили свалку за Мамаевым курганом06.04.2025 08:02
Происшествия 06.04.2025 08:02
В аэропорту Волгограда птицы задержали рейс в Санкт-Петербург05.04.2025 15:50
Происшествия 05.04.2025 15:50
В Волгограде иномарка снесла на зебре пешехода05.04.2025 11:16
Происшествия 05.04.2025 11:16
Камеры засняли момент страшного ДТП с Renault и мотоциклом в центре Волгограда05.04.2025 10:05
Происшествия 05.04.2025 10:05
В Волгограде подростки закидали камнями новый трамвай04.04.2025 20:15
Происшествия 04.04.2025 20:15
Волгоградцев предупредили об опасных звонках из поликлиник04.04.2025 17:10
Происшествия 04.04.2025 17:10
Ревнивец вонзил нож в лицо волгоградцу04.04.2025 15:15
Происшествия 04.04.2025 15:15
Полиция опубликовала видео с места жуткого ДТП со сгоревшими автомобилями04.04.2025 14:42
Происшествия 04.04.2025 14:42
Под Волгоградом подорвали немецкую авиабомбу SD-7004.04.2025 10:40
Происшествия 04.04.2025 10:40
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после столкновения с КАМАЗом04.04.2025 09:40
Происшествия 04.04.2025 09:40
Аварийная трехэтажка загорелась на севере Волгограда03.04.2025 22:03
Происшествия 03.04.2025 22:03