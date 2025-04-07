Происшествия

В Волгограде трамвай №13 сошел с рельсов

Происшествия 07.04.2025 08:22
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07.04.2025 08:22


В Волгограде утром 7 апреля произошел сбой в движении трамваев №13. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вагоны временно следовали от остановки «Матросова» до «Триумфальной».
В МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что причиной изменения маршрута следования трамвая стал сход вагона с рельсов. На данный момент движение восстановлено. 
Фото V102.RU (архив)

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