Двое госпитализированы: в ГАИ сообщили подробности массовой аварии на трассе Р-22 «Каспий»





В Госавтоинспекции рассказали подробности двойного ДТП на трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», в Городищенском районе Волгоградской области сначала столкнулись пассажирский автобус с двумя иномарками, после чего здесь же в аварию попали ещё две машины.

- 6 апреля в 08:00 на 926 км автотрассы произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen и Changan. В результате ДТП пострадавших нет. В 10:46 в непосредственной близости от ранее совершенного ДТП, на 926 км, произошло столкновение автомобилей «Нива» и Opel, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Последнее столкновение оказалось серьёзнее. В результате в больницу были доставлены два пассажира автомобиля «Нива», включая несовершеннолетнего ребёнка.

Отметим, в настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области