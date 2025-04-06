Экология

В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 13 свалок за 4,5 млн рублей

Экология 06.04.2025 06:55
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06.04.2025 06:55


В Волгограде мэрия готовится к генеральной уборке ещё 13 территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники профинансировали ликвидацию несанкционированных свалок в Ворошиловском районе. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, победителю конкурсных процедур предстоит разгрести завалы бытового, строительного и крупногабаритного мусора, сконцентрированного на муниципальной территории по адресам: ул. Максимовский разъезд, д. 242; ул. Поленова, д. 28; пересечение ул. С. Филиппова и ул. Котлубанская; пересечение ул. Ленкоранская и ул. Макарчука; склоне оврага у СНТ «Просвещение»; ул. Карьерная, д. 199; ул. Бобруйская, д. 1а; СНТ «Мирный»; ул. Сердобская, д. 10 (пос. ВПЭЛС №5); пересечение ул. Дивногорская и ул. Пинская; пересечение ул. Дивногорская и ул. Моршанская; пересечение ул. Татищевская и ул. Феодосийская; пересечение ул. Новоузенская и ул. Воропоновская.

Отметим, в общей сложности подрядчику необходимо вывести на полигон 2,7 тыс. м3 отходов. На эти цели из бюджета выделено 4,5 млн рублей. Организация будет отобрана по итогу открытого аукциона в середине апреля. Завершены работы должны быть в течение 45 дней с момента подписания контракта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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