В Волгограде стартовал громкий судебный процесс над «канализационным» аферистом





В Волгограде 3 апреля в Кировском районном суде стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении Владимира Торопова. Как ранее неоднократно сообщало ИА «Высота 102», Торопов незаконно проложил канализационные коллекторы в Кировском и Дзержинском районах, подставив доверившихся ему горожан.

Напомним, несколько лет назад строитель Торопов предложил волгоградцам провести централизованную канализацию. Предприниматель демонстрировал технические условия подключения, разрешения районных администраций, водоканала. Кроме того, заверял он, по окончании строительства коллектора волгоградцам откроют лицевые счета. Поразмыслив и поверив в обещания предпринимателя, горожане скинулись на проведение коллектора – в среднем люди заплатили от 60 до 90 тысяч рублей. Однако после того, как работа была сделана, никаких договоров на подключение к централизованной канализации люди от Торопова так и не дождались. Предприниматель кормил волгоградцев обещаниями, пока однажды не приехали проверяющие и не зафиксировали факты безучетного использования канализационного коллектора.

В отношении Торопова по итогам разбирательств было возбуждено уголовное дело. Согласно картотеке Кировского районного суда, его обвиняют по двум статья Уголовного кодекса РФ. Часть 1 статьи 165 УК РФ предусматривает наказание за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в крупном размере. И часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Отметим, что обеими статьями УК предусмотрены весьма солидные сроки в качестве наказания. Так, по 159-й статье Торопову грозит до 10 лет лишения свободы, а по 165-й – до двух лет со штрафом.

Меж тем, отметим, жители Дзержинского района Волгограда, попавшие по вине афериста в неприятную для себя ситуацию, в конечном итоге, можно сказать, отделались легким испугом. Так, как уточнили «Высоте 102» в «Концессиях водоснабжения», обманутым Тороповым жителям предложили лишь оплатить фактический объем потребленной холодной воды. Основная масса жителей так и сделали. В настоящее время ИВЦ ЖКХ и ТЭК проводит сверку с жителями по вопросам полной оплаты либо наличия задолженности.

Как подсчитал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков, в общей сложности Концессии произвели перерасчет 61 домовладению на общую сумму всего 510,1 тыс. рублей

– Например, домовладению по ул. Белостокской из начисленных первоначально 934,6 тыс. рублей в результате пришлось заплатить всего 800 рублей! Его соседу 805 тыс. рублей пересчитали на 3,7 тыс. рублей. Жители ряда домов по ул. Васильковская вместо 700-800 тыс. изначальных требований в итоге оплатили от 7 до 3 тыс. рублей. Конечно же, кому-то пришлось платить и 25-40 тыс. из-за большого водопотребления, но это никак не «многомиллионные» долги, – пояснил Сергей Жуков.

Отметим, что первое заседание по уголовному делу в отношении канализационного афериста Торопова было отложено Кировским районным судом на 16 апреля. 3 апреля кинувший волгоградцев строитель на процесс не явился. Как сообщили ИА «Высота 102» в райсуде, адвокат волгоградца предоставил справку о болезни своего доверителя. Как сложится в дальнейшем процесс и не станет ли недуг Торопова хроническим для суда, покажет время. Редакция информагентства будет следить за развитием ситуации.