«Ротор» продлил контракт с любимым вратарем волгоградцев

Вратарь «Ротора» Никита Чагров продолжит сотрудничество с волгоградским клубом. Как сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе, новый контракт с голкипером действует до конца сезона 2026/2027 года.

В 2011 году начал профессионально выступать за «Торпедо» из Москвы. В России футболист успел поиграть за «Ростов», «Чайку», «Авангард» и «Тамбов».

Напомним, Никита Чагров пришел в «Ротор» в декабре 2023 года. Он родился в Москве в 1995 году.