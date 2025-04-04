«Ротор» продлил контракт с любимым вратарем волгоградцев

Спорт 04.04.2025 12:49
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04.04.2025 12:49
Вратарь «Ротора» Никита Чагров продолжит сотрудничество с волгоградским клубом. Как сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе, новый контракт с голкипером действует до конца сезона 2026/2027 года.
Напомним, Никита Чагров пришел в «Ротор» в декабре 2023 года. Он родился в Москве в 1995 году. В 2011 году начал профессионально выступать за «Торпедо» из Москвы. В России футболист успел поиграть за «Ростов», «Чайку», «Авангард» и «Тамбов».
В 2022 году подписал контракт с исландским «Коурдренгиром», затем защищал ворота в казахстанском клубе «Окжетпес».
Рост Никиты – 201 сантиметров и он является одним из самых высоких вратарей среди российских футбольных клубов.
Болельщики успели полюбить вратаря «Ротора» не только за его профессиональную игру, но и за доброе сердце. Никита Чагров неоднократно помогал приютам для бездомных собак.
Фото СК «Ротор» VK.com (архив)
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