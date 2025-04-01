Меткий бросок козинака вышел волгоградцу штрафом и запретом на посещение матчей





В Волгограде суд привлёк к ответственности местного болельщика, неравнодушного к восточным сладостям и «честной» игре. Как сообщает ИА «Высота 102», 30 марта мужчина во время матча СК «Ротор» – ФК «Родина», раздосадованный ходом матча, бросил козинак в помощника судьи.

- Находясь на трибуне стадиона «Волгоград-Арена», обвиняемый нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно совершил бросок козинака в помощника арбитра, - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, во время судебного заседания мужчина вину признал. Решением Центрального районного суда Волгограда он приговорён к штрафу в размере 11 тыс. рублей, а также запрету на посещение футбольных матчей в течение одного года. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»