



В Волгограде на пожаре в доме №13 по улице Героев Тулы 25 января погибли пожилая женщина и двое детей в возрасте трёх лет. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшие дети были приёмными, а женщина – мать волгоградки, оформившей опеку над маленькими девочками. В тяжёлом состоянии в больницу Волгограда был доставлен пятилетний мальчик – он также является приёмным в семье.





По данным источников «Высоты 102», официальным опекуном детей является 51-летняя Тамара (имя изменено – Прим. ред.). В квартире на втором этаже, где произошёл пожар, её в этот момент не было. За детьми присматривала субботу 78-летняя мать Тамары - приемная бабушка малышей.

Примечательно, что кроме троих приёмных, Тамара воспитывает ещё и родную 13-летнюю дочь, которой также в момент трагедии дома не было. Девочка оказалась на месте, когда уже произошло страшное – она, по словам соседей, видела сестренок, которых пытались реанимировать медики, уже на улице. В шоковом состоянии после увиденного девочку увезли в больницу.

Две трёхлетние девочки – близняшки, над которыми не так давно Тамара оформила опеку. Был принят в семью и пятилетний мальчик. Все они с приёмной бабушкой находились дома. По предварительным данным, причиной пожара могло стать детское озорство - очаг возгорания был обнаружен, по данным прокуратуры, на верхнем ярусе детской кроватки.

– Родная мать погибших близняшек, насколько известно, лишена родительских прав и в настоящее время находится в местах лишения свободы, – сообщают источники «Высоты 102». – Где их отец, неизвестно.

На момент публикации не удалось установить, где находилась приёмная мать детей во время трагедии.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, площадь пожара составила пять квадратных метров.

СУ СК России по Волгоградской области по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области