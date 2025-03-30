Спорт

«Спартак-Волгоград» обыграл «Штурм-2002» в первом четвертьфинале Суперлиги

Спорт 30.03.2025 11:21
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30.03.2025 11:21


Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 29 марта, в подмосковной Рузе со счетом 10:6 обыграли местный «Штурм-2002» в первом матче четвертьфинала мужской Суперлиги. Вторая встреча в серии состоится в Волгограде 4 апреля, сообщает V102.RU.

Напомним, «Спартак-Волгоград» в регулярном чемпионате занял только третье место, поэтому красно-белым пришлось начинать борьбу в плей-офф с первого раунда. При этом соперник для команды Владимира Карабутова был весьма проходимый. Спартаковцы по ходу нынешнего сезона обыграли «штурмовиков» во всех шести проведенных поединках. К слову, подмосковный клуб финишировал в «регулярке» на шестой позиции. Изначальными фаворитами противостояния в серии до двух побед были волгоградские ватерполисты.

Отчетная игра началась с реализованной контратаки в исполнении гостей - открыл счет Максим Шулев. Затем Кирилл Ефименко с ватерпольного пенальти восстановил паритет. До завершения первого периода красно-белые захватили инициативу и еще трижды подряд поразили ворота - авторами результативных попаданий стали Тимур Шайхутдинов, Максим Шулев и Владимир Нежинский. Следующая восьмиминутка завершилась вничью - 3:3. В третьей четверти Кирилл Ефименко сократил отрыв, но следом Шайхутдинов и Рудай забросили и увеличили преимущество гостей. Заключительный период снова оказался равным - команды в нем отличились по разу. В составе «Спартака» отметился Михаил Иванков, установивший окончательный результат первой встречи - 10:6 в пользу красно-белых. 

Второй матч в четвертьфинальной серии до двух побед пройдет в волгоградском бассейне на Семи ветрах 4 апреля.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото V102.RU (архив)

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