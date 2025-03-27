Под Волгоградом браконьеры выловили плавной сетью 55,6 кг рыбы

Инспекторы рыбоохраны задержали двоих мужчин, которые ловили рыбу с помощью запрещенного орудия - плавной сети. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, нарушители промышляли на правом берегу реки Дон, в 7 км севернее от хутора Караженский в Клетском районе. Сеть они забрасывали с лодки, оснащенной подвесным мотором.

Таким способом они выловили в общей сложности 55,6 кг рыбы. У них изъято 22 жереха, 21 лещ и один сазан. Ущерб водным ресурсам оценивается в 33 625 рублей.

Фото: Цимлянский отдел рыбоохраны