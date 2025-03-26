В Волгограде перед судом предстанет 35-летний автомеханик, который во время сварки нечаянно сжег пять автомобилей на сумму 5,2 миллиона рублей, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Мужчина обвиняется по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.





Крупный пожар произошел 30 ноября прошлого года в Тракторозаводском районе. Фигурант уголовного дела ремонтировал «ВАЗ 217030» при помощи сварочного аппарата с присоединенным к нему газовым баллоном. Установлено, что мужчина пренебрег мерами безопасности, в результате чего произошло воспламенение полимерных частей транспортного средства. Огонь моментально распространился по автомастерской и уничтожил в общей сложности пять машин. Общий ущерб составил 5,2 миллиона рублей.

Фото: прокуратуры Волгоградской области