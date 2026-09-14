



В ночь на 14 сентября в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Отбоя тревоги на данный момент не было.



Росавиация в 1.35 закрыла аэропорт Волгограда в целях обеспечения безопасности полётов. Авиагавань по-прежнему не принимает и не выпускает воздушные суда.





Согласно информации онлайн-табло, на прилёт задерживает рейс DP 6965 из Москвы. Вылететь не могут три самолёта - в Москву, Геленджик и Краснодар, причём последние два должны были отправиться ещё накануне вечером, но если позволит обстановка, они смогут вылететь не ранее, чем в 8:10 и 9:00 соответственно.