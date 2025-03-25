В Волгограде убийце-душителю 81-летней матери дали 10 лет колонии

Сегодня, 25 марта, Волгоградский областной суд вынес приговор 59-летнему местному жителю, который задушил подушкой и шарфом беспомощную 81-летнюю мать. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, мужчину осудили к 10 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Волгоградца признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Установлено, что утром 2 июня 2024 года он решил убить прикованную к постели пожилую мать, так как не хотел за ней ухаживать. Он придавил ее подушкой, а потом 15 минут сдавливал ее шею шарфом. После этого он завершил убийство, вновь перекрыв доступ кислорода при помощи подушки. Вину подсудимый полностью признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.