В Котово на профилактику отключили новый участок трубопровода за 632 млн рублей





25 марта в Котово Волгоградской области специалисты вынуждены были вновь запитать город от старой, аварийной нитки магистрального трубопровода. Как сообщает ИА «Высота 102», новая линия, на строительство которой ранее выделялось 632 млн рублей, была перекрыта из-за производства профилактических работ.

- В связи с плановыми профилактическими работами на водоводе Филино-Котово было произведено переподключение нового участка водовода на старый, - говорится в сообщении на едином портале ЖКХ городской администрации.

Власти отмечают, что сейчас наблюдается снижение давления воды. Утром на магистральном водоводе оно составляло 4,2 атмосферы, в городе — 2,8 атмосферы. Отметим, о производстве плановых работ в мэрии предупредили жителей после их начала.

По информации муниципалитета, вновь вернуть 20-тысячный райцентр на новый трубопровод чиновники обещают к концу сегодняшнего дня.

Фото из архива ИА «Высота 102»