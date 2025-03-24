Спорт

Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»

Спорт 24.03.2025 16:31
0
24.03.2025 16:31


Ватерполистки волгоградского «Спартака» в 21-м туре женской Суперлиги дома дважды уступили «Югре» из Ханты-Мансийска со счетом 12:17 и 12:15, сообщает V102.RU.

Красно-белые до отчетных поединков в бассейне на Семи ветрах прочно занимали восьмое место среди 11-ти участников соревнований, ранее лишившись шансов на выход в плей-офф чемпионата. А «Югра» располагается на пятой позиции, являясь крепким середняком турнира. «Спартак» мог рассчитывать на заработанные очки в противостояниях с «Югрой», но команде Александра Гайдукова при своих болельщиках добиться этого в итоге не удалось.

Первый матч «Спартака» и «Югры» начался с точного попадания волгоградской ватерполистки Татьяны Метревели в большинстве. Затем соперницы забросили трижды подряд и вышли вперед. Вскоре Дарья Герзанич сократила отставание, снова реализовав численное преимущество. Но еще до завершения восьмиминутки гостьи отличились четырежды подряд, выиграв период со счетом 7:2. Во второй четверти капитан красно-белых Анастасия Федотова с пенальти и затем Александра Липина поразили ворота, однако к большому перерыву преимущество «Югры» все равно было большим - 12:6. «Спартаку» удалось выиграть третий игровой отрезок - 3:2. К сожалению, на большее хозяек уже не хватило. К финальной сирене «Югра» обеспечила себе весомый итоговый отрыв - 17:12.

В повторной встрече счет открыли гостьи, после чего сравняла Дарья Герзанич. До конца стартового периода «Югра» еще трижды забросила и ушла на перерыв в роли лидера с преимуществом - 4:1. В следующей восьмиминутке дважды отличились Полина Кириленко и Дарья Герзанич, еще один мяч в активе Александры Липиной. Хозяйки выиграли четверть со счетом 5:4 и сократили отставание. Увы, третий период волгоградки провалили и пропустили пять результативных бросков, ответив единственным точным выстрелом в исполнении Татьяны Метревели в контратаке. В заключительной четверти подопечные Александра Гайдукова устремились в погоню за оппонентками, но хозяйки только лишь уменьшили итоговую разницу в счете. 15:12 - вторая победа «Югры». 

Таким образом, «Спартак-Волгоград» остается на восьмом месте в таблице с 28 очками. В следующем туре красно-белые дома встретятся со сборной Казахстана. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.03.2025 13:44
Спорт 24.03.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2025 21:28
Спорт 23.03.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2025 11:04
Спорт 23.03.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2025 21:10
Спорт 22.03.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2025 15:44
Спорт 22.03.2025 15:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2025 14:00
Спорт 22.03.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2025 20:38
Спорт 21.03.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2025 06:21
Спорт 21.03.2025 06:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2025 17:22
Спорт 19.03.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2025 21:40
Спорт 18.03.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2025 07:11
Спорт 18.03.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2025 12:40
Спорт 17.03.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2025 07:36
Спорт 17.03.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.03.2025 18:11
Спорт 16.03.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.03.2025 06:25
Спорт 16.03.2025 06:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
В Волгограде задержали подростка при попытке сбыта крупной партии наркотиковСмотреть фотографии
17:28
Денис Мантуров посетил ведущие волгоградские предприятияСмотреть фотографии
17:03
В День театра «Царицынская опера» приглашает на балет «Жизель»Смотреть фотографии
16:43
Волгоградцев предупредили о сбое в работе интернет-сервисовСмотреть фотографии
16:31
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»Смотреть фотографии
15:35
Татьяна Голикова заявила о рекордном снижении количества бедных в РоссииСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы потратили на перекусы 3,1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:58
Волгоградцы испытают себя под колючей проволокой и в грязи в первом забеге «Стальной характер»Смотреть фотографии
14:41
В Волгограде потушили пожар около АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Труп мужчины нашли на берегу Дона в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
Мэрию Волгограда заставят убрать позорную свалку в ГумракеСмотреть фотографии
13:56
«Снимали всё на телефон»: поджигатели мусорных баков в центре Волгограда попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Воспитанники ДЮЦ разобрали призовые места на турнире по фехтованию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьникаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полицииСмотреть фотографии
12:08
Такого в России ещё нет: в Волгограде китайцы сделают из 120-метрового колеса обозрения гигантский «телевизор»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградскую область признали отстающей по вводу жильяСмотреть фотографии
11:42
Учительница математики победила на выборах главы поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря БогатоваСмотреть фотографии
10:39
Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один деньСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенниковСмотреть фотографии
10:20
Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякотиСмотреть фотографии
10:19
Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточкиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:12
Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковкуСмотреть фотографии
 