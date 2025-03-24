Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»





Ватерполистки волгоградского «Спартака» в 21-м туре женской Суперлиги дома дважды уступили «Югре» из Ханты-Мансийска со счетом 12:17 и 12:15, сообщает V102.RU.

Красно-белые до отчетных поединков в бассейне на Семи ветрах прочно занимали восьмое место среди 11-ти участников соревнований, ранее лишившись шансов на выход в плей-офф чемпионата. А «Югра» располагается на пятой позиции, являясь крепким середняком турнира. «Спартак» мог рассчитывать на заработанные очки в противостояниях с «Югрой», но команде Александра Гайдукова при своих болельщиках добиться этого в итоге не удалось.

Первый матч «Спартака» и «Югры» начался с точного попадания волгоградской ватерполистки Татьяны Метревели в большинстве. Затем соперницы забросили трижды подряд и вышли вперед. Вскоре Дарья Герзанич сократила отставание, снова реализовав численное преимущество. Но еще до завершения восьмиминутки гостьи отличились четырежды подряд, выиграв период со счетом 7:2. Во второй четверти капитан красно-белых Анастасия Федотова с пенальти и затем Александра Липина поразили ворота, однако к большому перерыву преимущество «Югры» все равно было большим - 12:6. «Спартаку» удалось выиграть третий игровой отрезок - 3:2. К сожалению, на большее хозяек уже не хватило. К финальной сирене «Югра» обеспечила себе весомый итоговый отрыв - 17:12.

В повторной встрече счет открыли гостьи, после чего сравняла Дарья Герзанич. До конца стартового периода «Югра» еще трижды забросила и ушла на перерыв в роли лидера с преимуществом - 4:1. В следующей восьмиминутке дважды отличились Полина Кириленко и Дарья Герзанич, еще один мяч в активе Александры Липиной. Хозяйки выиграли четверть со счетом 5:4 и сократили отставание. Увы, третий период волгоградки провалили и пропустили пять результативных бросков, ответив единственным точным выстрелом в исполнении Татьяны Метревели в контратаке. В заключительной четверти подопечные Александра Гайдукова устремились в погоню за оппонентками, но хозяйки только лишь уменьшили итоговую разницу в счете. 15:12 - вторая победа «Югры».

Таким образом, «Спартак-Волгоград» остается на восьмом месте в таблице с 28 очками. В следующем туре красно-белые дома встретятся со сборной Казахстана.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев