Расследования

В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьника

Расследования 24.03.2025 13:01
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24.03.2025 13:01


Водитель автобуса заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей за то, что выгнал из автобуса 12-летнего пассажира. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 14 января 2025 года. Около 18-00 ч. 12-летний мальчик, возвращавшийся с тренировки, сел в автобус №85 на остановке «ВолГУ». 
Школьник оплатил проезд с помощью банковской карты, однако факт оплаты не был зафиксирован по технической причине. Несмотря на это, водитель потребовал, чтобы ребенок покинул автобус. Что и пришлось сделать мальчику. 
Однако закон запрещает принудительную высадку  из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16-ти лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Даже в том случае, если оплата проезда не подтверждена. 
В этой связи прокуратурой Советского района Волгограда в отношении виновного сотрудника МУП «Метроэлектротранс» возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего). Водитель оштрафован, также  по представлению прокуратуры сотрудник муниципального предприятия привлечен к  дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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