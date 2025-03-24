Экономика

Волгоградскую область признали отстающей по вводу жилья

Экономика 24.03.2025 11:56
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24.03.2025 11:56


Волгоградская область оказалась в числе аутсайдеров среди российских регионов по вводу жилья по итогам 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», регион занял 75-е место в РИА Рейтинге из 85 позиций.
В частности, в прошлом году на каждого жителя Волгоградской области было введено всего 0,42 квадратных метров жилья, в целом в регионе объем введенного жилья составил 1036 тысяч квадратных метров, что на 8,9% больше, чем было в 2023 году. Удельный вес введенного жилья в Волгоградской области составил всего 1% от общероссийского. 
В тройку лидеров рейтинга регионов России по вводу жилья в пересчёте на одного жителя за 2024 год вошли Ленинградская область, Чечня и Тюменская область. Например, в Ленинградской области на одного человека приходится 1,976 кв. м, что немного ниже, чем в предыдущем году. Более 1 кв. м жилья на человека также было введено в Чеченской Республике, Тюменской, Московской, Калининградской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Алтай, Сахалинской области и Республике Тыва. При этом в Московской области, которая традиционно отмечалась высокими показателями по вводу жилья, в прошлом году этот показатель снизился почти на 9%. Такая же тенденция отмечается и в Краснодарском крае. 
Аутсайдерами рейтинга стали Магаданская и Мурманская области и Чукотский автономный округ. Например, в Магаданской области на каждого жителя приходится всего 0,07 квадратных метра. В 2024 году темпы ввода жилья здесь упали на 20,5%. 
Всего по данным официальной статистики, объём ввода жилья в России 2024 году составил 107,8 млн кв. м, что на 2,4% ниже, чем в 2023 году.

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