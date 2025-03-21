На сайте Kassir.ru сегодня, 21 марта, открылась продажа билетов на международный гандбольный турнир «Кубок Победы» среди женских сборных, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования с участием главных женских сборных России и Беларуси, а также российской молодежной команды возрастной категории до 19 лет пройдут на «Динамо Арене» с 11 по 13 апреля, сообщает V102.RU.
Стоимость билетов на международные игры составляет 150, 200 и 400 рублей. Каждой команде в ходе турнира предстоит сыграть по два матча. Откроют «Кубок Победы» основные сборные России и Беларуси 11 апреля в 19-00 ч. На следующий день в 13-00 ч. встретятся главная и молодежная сборные России. 13 апреля в заключительном поединке в 14-00 ч. наша молодежка сыграет с соперницами из Беларуси.
Отметим, главную национальную команду России и молодежку до 19 лет возглавляют известные в прошлом волгоградские гандболистки - Людмила Бодниева и Ольга Акопян.
Фото: V102.RU